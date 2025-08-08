Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karabük'te yangının enerjisi yine arttı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Karabük'te yangının enerjisi yine arttı!

        Karabük'te dün başlayan orman yangınında alevler tekrar etkili olmaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen yangın, rüzgârın etkisiyle yeniden alevlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 12:33 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yangının enerjisi yine arttı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te 21 saat önce başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.

        İHA'nın haberine göre Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

        Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor.

        Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #karabük orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?