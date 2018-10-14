SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Karaburun
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Karaburun'daki göçmen faciasıyla ilgili 4 şüpheli adliyede

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin batması sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin de 28 saat yüzerek, sağ kalmayı başardığı faciayla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öte yandan Menderes'te göçmenlerin taşındığı kamyonun dere yatağına uçtuğu kazayla ilgili de adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup, olmadığı araştırılıyor

14.10.2018 - 19:22 | Güncelleme: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşıldığı faciayla ilgili 28 saat yüzerek, hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başı 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul'dan İzmir'e getirildiğini belirledi.

İzmir'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki 2 evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi.

Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı.

'BUNLAR BİZİM GÖNDERDİKLERİMİZ, KAÇALIM' DEMİŞ

Faciadan kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.'nin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir'deki otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.'nin Karabağlar'daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun'da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini öne süren şüphelilerden R.O.'nun, A.H.'nin yanına gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

MENDERES'TEKİ KAMYON KAZASI DETAYI

Öte yandan Menderes'te göçmenlerin taşındığı kamyonun dere yatağına uçtuğu kazayla ilgili de adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup, olmadığı araştırılıyor. Karaburun'da ise kayıp olan göçmenlerin aranmasına devam ediliyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X