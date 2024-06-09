Sağlığı tehdit eden karaciğer yağlanmasına son: Bu 9 yöntemle karaciğer yağlanmanızı azaltabilirsiniz
Karaciğer yağlanması, modern yaşam tarzının yaygın sağlık sorunlarından biridir ve tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Neyse ki, karaciğer yağlanmasını azaltmanın ve sağlıklı bir karaciğere kavuşmanın pek çok yolu var. Peki, karaciğer yağlanması nasıl azaltılabilir? İşte, sizin için karaciğer yağlanmasıyla başa çıkmanın 9 yolu!
Karaciğer yağlanması; karaciğerde yağ birikmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Genellikle sağlıksız beslenip çok kilo alındığında oluşan bu durumdan kurtulmanın birincil yolu kilo vermektir. Tipik olarak vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybetmek önerilir ancak bunun yanı sıra uygulanabilecek başka yöntemler de vardır. İşte, karaciğer yağlanmasından kurtulmaya yardımcı olabilecek yollara dair detaylar...
1. BESLENME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRMEK
Akdeniz diyeti, karaciğer yağlanması olan insanların karaciğerindeki yağı azaltmaya yardımcı olacak türden gıda türlerini içerir: Sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve kompleks karbonhidratlar. Yani, balık ve deniz ürünleri, meyveler, tam tahıllar, fındık, zeytin yağı, sebzeler, avokado ve baklagilleri yaşam biçiminize ekleyebilirsiniz.
2. DOĞRU YAĞLARI SEÇMEK
Yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde sıklıkla insülin direnci adı verilen bir durum görülür. Bu, vücudunuzun insülin ürettiği ancak onu iyi kullanamadığı anlamına gelir. Kanınızda glikoz birikir ve karaciğeriniz onu yağa dönüştürür. Diyetinizdeki bazı yağlar vücudunuzun insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olabilir. Bu, hücrelerinizin glikozu alabileceği ve karaciğerinizin yağ yapıp depolamasına gerek olmadığı anlamına gelir.
Omega-3 yağ asitleri (balıkta, balık yağında, bitkisel yağlarda, kuruyemişlerde (özellikle cevizde), keten tohumu, yapraklı sebzelerde bulunur), zeytin, fındık ve avokado gibi bitki kaynaklarındaki tekli doymamış yağları tüketmek karaciğer yağlanması durumunuzu iyileştirebilir.
3. KİLO VERMEK
Aşırı kilolu veya obezseniz her gün yediğiniz kalori miktarını azaltın ve yavaş yavaş kilo vermek için fiziksel aktivitenizi artırın. Daha az kalori tüketmek, kilo vermenin ve bu hastalığı yönetmenin anahtarıdır. Geçmişte kilo vermeye çalışıp başaramadıysanız sağlık ekibinizden yardım isteyin.
4. DİYABETİ YÖNETMEK
Eğer diyabet hastasıysanız ve aynı zamanda karaciğer yağlanmanız varsa Diyabetinizi yönetmek için sağlık ekibinizin tavsiyelerine uymanız gerekebilir. Yani, ilaçlarınızı bakım ekibinizin söylediği şekilde alın ve kan şekerinizi yakından takip edin.
5. EGZERSİZ YAPMAK
Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmayı hedeflemeniz yağlanmayı azaltmada size yardımcı olabilir. Ayrıca kilo vermeye çalışıyorsanız daha fazla egzersiz yapmanın faydalı olduğunu görebilirsiniz. Ancak halihazırda düzenli egzersiz yapmıyorsanız, önce sağlık ekibinizin onayını alın ve yavaş yavaş başlayın.
6. KOLESTEROL VE KAN BASINCINI DÜŞÜRMEK
Yüksekse kolesterol seviyenizi ve kan basıncınızı iyileştirmeniz de uygulayabileceğiniz bir diğer yöntemdir. Kolesterol ve kan basıncına dikkat edebilmek için; sağlıklı bir diyet, egzersiz yapmak ve ilaç kullanmak iyi olabilir, böylelikle kolesterolünüzü, trigliseritlerinizi ve kan basıncınızı sağlıklı seviyelerde tutabilirsiniz.
7. KARACİĞERİ KORUMAK
Karaciğer sağlığınıza zarar verebilecek durumlardan kaçının, örneğin alkol almayın. İlaç alırken yan etkilerine bakın ve diğer ilaçlarla etkileşimine dikkat edin. Bunun dışında bazıları karaciğere zarar verebilen yan etkilere sahip olduğundan herhangi bir bitkisel takviyeyi kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekebilir.
8. VİTAMİN ALMAK
Bazı vitaminler, karaciğer yağlanmasını azaltmada yardımcı olabilir. Örneğin D vitamininin düşük olması daha ciddi yağlı karaciğer hastalığında rol oynayabilir bu yüzden D vitamini seviyesini yükseltmeniz gerekebilir. Ayrıca potasyum düşüklüğü, metabolik fonksiyon bozukluğuyla ilişkili karaciğer hastalığıyla bağlantılı olabilir. Bu sebeple somon, sardalya, brokoli, bezelye ve muz gibi besinleri tüketerek potasyum seviyelerini yükseltebilirsiniz.
9. BASİT ŞEKERLERDEN KAÇINMAK
Yüksek fruktoz içeriğine sahip yiyecekleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Yani beyaz ve esmer şeker, bal, sütlü çikolata ve bisküvilerde bulunan şekerler, şekerli içecekler gibi gıdalardan uzak durmak yağlanmayı azaltır.
Kaynak: Mayo Clinic, Web MD