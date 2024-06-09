2. DOĞRU YAĞLARI SEÇMEK

Yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde sıklıkla insülin direnci adı verilen bir durum görülür. Bu, vücudunuzun insülin ürettiği ancak onu iyi kullanamadığı anlamına gelir. Kanınızda glikoz birikir ve karaciğeriniz onu yağa dönüştürür. Diyetinizdeki bazı yağlar vücudunuzun insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olabilir. Bu, hücrelerinizin glikozu alabileceği ve karaciğerinizin yağ yapıp depolamasına gerek olmadığı anlamına gelir.