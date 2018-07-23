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KARACİĞER İÇİN HEM ÜZÜM HEM DE ÇEKİRDEĞİ FAYDALI...

Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir.