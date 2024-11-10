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        Haberler Spor Futbol Karadağ Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        Karadağ Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:49
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        Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost), Igor Nikic (Decic)

        Savunma: Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Marko Tuci (Gangwon), Nikola Sipcic (Cartagena)

        Orta saha: Adam Marusic (Lazio), Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Marko Jankovic (Karabağ), Milos Brnovic (Buducnost), Milan Vukotic (Buducnost), Stefan Loncar (Akron Tolyatti)

        Forvet: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Andrija Radulovic (Vojvodina), Nikola Krstovic (Lecce)

        Karadağ-Türkiye karşılaşması, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç kentindeki Şehir Stadı'nda oynanacak.

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