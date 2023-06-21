Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında "katil arı" olarak da bilinen böceğe karşı "Torymus sinensis" türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

ABONE OL
DHA
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında "katil arı" ya da "gal arısı" olarak bilinen "Dryocosmus kuriphilus" türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin'deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, "Torymus sinensis" türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    YAPIŞKANLI SARI TUZAK

    Gal arısının yumurtalarını yiyen faydalı böcekli mücadelenin yanı sıra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi'nce feromon tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    BİYOLOJİK MÜCADELEYE BİYOTEKNİK TAKVİYE

    Bursa'daki testlerden başarılı sonuç alınan yeni yöntemin, Doğu Karadeniz'in kestane ormanlarını gal arısından kurtarmak amacıyla Trabzon'da devreye alındı. 
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, faydalı "Torymus sinensis" böceklerinin salındığı Araklı ve Sürmene'deki kestane ormanlarına takviye olarak 100 adet sarı yapışkan plaka ve malt preparatlı tuzakları astı.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    "BUNLAR DENEME AŞAMASI"

    Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, biyotenik mücadele yöntemine ilişkin şunları söyledi:
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bursa Üniversitesi'yle yapılan çalışmalar neticesinde ikinci bir mücadele şekli olarak, feromon tuzaklı biyoteknik mücadele şekli benimsendi. Bunun çalışmaları devam ediyor. Biz de müdürlük olarak, bölgemizde zarar gören sahalarda bu mücadeleyi başlattık. 
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    Bu sene deneme alanlarında, zararlıyla mücadelenin şeklini belirlemek için deneme çalışmaları yapıyoruz. Bunun için Araklı ve Sürmene'deki bal ormanlarımızda bu mücadeleye yön çizebilmek için 100 tane feromon asarak mücadeleyi başlattık. Bunlar deneme aşaması. Çıkacak verilere göre artırılıp geliştirilmesi için çalışmalar devam edecek."
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    "SARI RENK VE PREPARATIN KOKUSU GAL ARISINI CEZBEDİYOR"

    Gal arısının cezbederek kendisine çekip plakalara yapışmasını sağlayan yöntemi anlatan Yılmaz, "Bu biyoteknik mücadele yöntemi yeni bir çalışma. Geçen yıl Bursa Bölge Müdürlüğü mıntıkasında denendi" derken, uygulamayı şöyle anlattı:
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    "Tuzakta sarı renkli levha üzerinde yapışkan var. Böceğin bu renge geldiği gözlemlendi. Yine bir preparatla koku olarak takviye amaçlı 2 şekilde kullanıyoruz. 
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    Hem renge hem de kokuyu duyup gelip preparata yapışması ve böceğin imha edilmesini amaçlıyoruz. Böceği cezbetmek amaçlı kullandığımız şeker ve malt karışımlı ekstra koku yayan ve böceğin buna geldiği tespit edilen bir preparat var."
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

    "MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK"

    Tuzaklara yakalanan zararlı böceğin popülasyonunu takip ederek çalışma sahasını genişleteceklerini de kaydeden Yılmaz, "Feromonlara düşen zararlı böceğin popülasyona olan etkisini görmemiz lazım. Şu anda bunun için ana çalışma sahalarımızdan biri olan, daha önce "Torymus sinensis" böceğini saldığımız Araklı sahasında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sürmene ve Köprübaşı civarındaki ormanlarda da feromon asmaya devam edeceğiz. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre diğer sahalarda yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede
  • Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı yapışkanlı tuzaklar devrede

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.