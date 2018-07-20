Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre bölgeyi iyi bilen korucular özellikle yol gösterme, yer belirleme gibi lojistik anlamda operasyonda görev yapan asker ve polise büyük kolaylık sağlıyor. Gönüllü korucular, gündüzleri de silahlarıyla sık sık köylerinin çevresindeki dağ ve tepelerde arama tarama yaparak olası bir sızma hareketine karşı önlem alıyorlar.

"ELİMİZ TETİKTE"

Giresun'un en yüksek ilçelerinden olan Güce ve Alucra'da güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınındaki köylerin gönüllü korucuları bölgede kıskaca alınan terörist grubunun Giresun sınırlarına sızma ihtimaline karşı teyakkuza geçtiler. B.K adlı korucu "Çatışmalar bizim Güce ilçemizin hemen yanı başında oluyor. Biz çatışmalara girmesek de gece gündüz elimiz tetikte. Güvenlik kuvvetlerine özellikle lojistik konusunda destek veriyoruz. Sarp arazilerde yol bulmakta zorlanan askerlerimize yol gösteriyor, kendilerini istedikleri bölgelere kestirmeden araçla ya da yaya olarak getiriyoruz" dedi.

"YAKALANMALARI AN MESELESİ"

Korucu O.A ise, "Sıcak çatışmaların yaşandığı yer bizim bölgemize yakın, bu nedenle elimiz tetikte bekliyoruz. Çatışmaya çağırsalar koşup gideceğiz. Gündüzleri ise korucu arkadaşlarımızla dağda taşta arama tarama faaliyeti yürütüyoruz. Köy halkını ve özellikle yaylalarda bulunan insanlarımızı bu konuda uyardık. Gördükleri herhangi bir yabancı hakkında mutlaka bizi ya da 156 jandarmayı aramalarını istedik. Teröristler sıkıştılar, yakalanmaları an meselesi" diye konuştu.

LİDERLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri tarafından son 1.5 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile ‘Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın ile bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 terörist de sağ yakalanmıştı. Kaçan ve 4-6 kişi oldukları tahmin edilen teröristleri yakalamak için bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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