Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yasin Nacır (57) yönetimindeki otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Alime (54) ve Menekşe Nacır (30) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile Alime Nacır itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.
AA'nın haberine göre, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Menekşe Nacır’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.