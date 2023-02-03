Karaman Futbol Kulübü, teknik direktör Şaban Yıldırım ile sözleşme imzaladı

KARAMAN (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü teknik direktörü Şaban Yıldırım oldu.



Karaman Futbol Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Han, bir otelde düzenlenen imza töreninde, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu aktaran Han, "Bazı şeylerimizden fedakarlık yapalım. Kendi egolarımızı kenara koyalım. Karaman'ın marka olması ve bir üst lige çıkması için mücadele edilmesi taraftarıyım. Biz gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu takım bir üst lige çıkacak." dedi.

Teknik direktör Yıldırım ise aldıkları güzel sonuçlarla geleceğe dair planlamaların hız kazanacağını ifade etti.





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