Karaman'da eğitim-öğretim toplantısı gerçekleştirildi

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 2. dönem öncesi eğitim-öğretim toplantısı gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı, YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri faaliyetleri konu alan sunum ile devam etti.

Sunumların ardından Karaman genelinde güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ve yakın çevrelerinde alınacak önlemler görüşüldü.

Öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri için sorumlu kurumların gayret ve özveri ile çalıştığını ifade eden Vali Akkoyun, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarından okul ve çevrelerindeki güvenlik ve trafik tedbirleri ile ilgili görüş ve önerilerini alarak değerlendirmelerde bulundu.

İkinci dönemin öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni eden Akkoyun, okul müdürlerine ve okul aile birliği başkanlarına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.



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