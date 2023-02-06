Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Ereğli yolu üzerinde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 80 gram bonzai maddesi, 46 gram metamfetamin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.N. ve B.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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