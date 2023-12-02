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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:04 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:23
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 25 Kasım-1 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Polis ekipleri, çalışmalarda 7 bin 231 kişiyi sorguladı, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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