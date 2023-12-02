Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, 25 Kasım-1 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, çalışmalarda 7 bin 231 kişiyi sorguladı, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise salıverildi.

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