Karaman'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryenin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryenin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Kasım'da Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'nde yaşanan olayın akabinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis olay yerindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin H.C.V. ile O.G.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri saklandıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Daha öncede aynı olayla ilgili Y.B. tutuklanmış, M.G.'ye de yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.