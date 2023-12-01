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        Karaman'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:32
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        Karaman'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Marayolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne otomobille gelen 2 kişi, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş etti. İş yerinde bulunan İ.S. (30), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        İ.S, özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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