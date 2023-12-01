Karaman'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Marayolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne otomobille gelen 2 kişi, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş etti. İş yerinde bulunan İ.S. (30), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İ.S, özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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