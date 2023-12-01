Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Aynı galeriye 10 günde 3'üncü silahlı saldırı; iş yeri sahibi yaralandı

        KARAMAN'da,son 10 günde aynı galeriye 3'üncü kez düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. İsa S. hastaneye kaldırıldı, şüpheli H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı galeriye 10 günde 3'üncü silahlı saldırı; iş yeri sahibi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'da,son 10 günde aynı galeriye 3'üncü kez düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. İsa S. hastaneye kaldırıldı, şüpheli H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolundaki oto galeride meydana geldi. Otomobiliyle galerinin önüne gelen H.A.K.Ç., aracının içinden tüfekle iş yerine ateş açtı, galerici İsa S. sırtından yaralandı. H.A.K.Ç., geldiği otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsa S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        İsa S.´nin amcası olduğunu, galeriye giderken silah seslerini duyduğunu belirten Ali S., ''Karşıdan geliyordum, silahla ateş edilmeye başlandı. Koşarak geldim. Saldırgan kaçtı ama daha sonra polisler buradayken İsa'yı aradı ve 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Bunu buradaki herkes dinledi" dedi.

        Bu arada, aynı iş yeri 22 Kasım'da silahla ateş açılıp kurşunlandı. Bir gün sonra da otomobille gelen Yusuf  Balasar ve Mehmet G., araç içinden aynı iş yerine ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen markette kurye olarak çalışan Emre Ö., kolundan yaralandı. Gözaltına alınan saldırganlardan Yusuf Balasar, tutuklandı, Mehmet G. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        "Ermenek Batırması" coğrafi işaretle tescillendi
        "Ermenek Batırması" coğrafi işaretle tescillendi
        Karaman Valisi Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
        Karaman Valisi Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karamanlı mobilya firması 60 ülkeye ihracat yapıyor
        Karamanlı mobilya firması 60 ülkeye ihracat yapıyor