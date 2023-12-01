Karaman'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları hastalara umut oldu Karaman'da, beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Karaman'da, beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenek ilçesinde ikamet eden ve beyin kanaması nedeniyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hasta A.B'nin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

A.B'nin organlarının ailesi tarafından bağışlandığı ifade edilen açıklamada, hastanın karaciğer ve böbreklerinin Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Yrd. Doç. Dr. Alper Varman ve Organ Nakil Koordinatörü Bekir Pire'den oluşan bir ekip tarafından alınarak, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Antalya ve Konya'daki merkezlere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşcı da acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, organ bağışından dolayı teşekkür etti.

Alınan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, onlara ve ailelerine umut olacağını da vurgulayan Taşcı, şunları kaydetti:

"Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ailelere kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için bu anlayışlı davranışları için tekrardan teşekkür ediyoruz."