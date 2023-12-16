Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada iki kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ali K, Beyazkent Mahallesi 1003. Sokak'ta bulunan evde, kayınbiraderleri Serdar T. ve Müslüm T. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K'nin, pompalı tüfekle iki kayınbiraderine yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ali K, polis ekiplerince yakalandı.

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