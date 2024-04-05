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        Karaman Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Kalaycı mazbatasını aldı

        MHP'den Karaman Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Savaş Kalaycı mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:09
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        Karaman Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Kalaycı mazbatasını aldı
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        MHP'den Karaman Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Savaş Kalaycı mazbatasını aldı.

        Kalaycı ile belediye ve il genel meclisi üyeleri için Karaman Adliyesinde mazbata töreni düzenlendi.

        Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ebru Şafak'tan alan Kalaycı, yaptığı konuşmada, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Seçimin kazananının Karaman olduğunu söyleyen Kalaycı, şunları kaydetti:

        "5 yıl boyunca yürütmüş olduğumuz bu göreve bizleri tekrar layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkesi kucaklayarak Karaman için durmadan çalışacağız. Üretken belediyecilik anlayışıyla yeni yatırım ve projeleri hayata geçirecek, vatandaşların huzuru ve refahı için hizmetlerimizi her alanda arttıracağız. Yeni dönemimiz Karaman için hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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