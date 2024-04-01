Karaman'da MHP'li Kalaycı başkan seçildi; ilçelerde AK Parti 3, MHP 1, CHP 1 belediye başkanlığı kazandı

KARAMAN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li mevcut Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tekrar kazandı. İlçelerin 3'ünde AK Parti, 1'inde MHP, 1'inde ise CHP kazandı.

121 bin 543 seçmeni bulunan Karaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı MHP'li Savaş Kalaycı, yeniden başkan seçildi. Ayrancı'da MHP'den Yüksel Büyükkarcı, Başyayla'da AK Parti'den Abdülkadir Ateş, Ermenek'te CHP'den Mustafa Bozcu, Kazımkarabekir'de AK Parti'den Durmuş Demir, Sarıveliler'de AK Parti'den Mehmet Ali Yılmaz seçimin galibi oldu.

SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?

1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Karaman Belediye Başkanı oldu. Kalaycı evli ve bir çocuk babasıdır.