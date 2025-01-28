Karaman'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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