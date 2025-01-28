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        Karaman'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:28
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        Karaman'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hacıcelal Mahallesi 577. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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