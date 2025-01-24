Karaman'da İbrala Barajı'nda kuraklığın etkisi görülüyor

Karaman'da kuraklığın etkisiyle İbrala Barajı'ndaki su seviyesi büyük oranda düştü.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarındaki barajda incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, gelecek yılın hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından Karaman için zor geçebileceğini söyledi.

İbrala Barajı'nın 134 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yeterince yağış almaması nedeniyle bu sıkıntılar tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman ve Konya Ovası’nda da derinden hissedilir hale geldi. Karaman nüfusunun neredeyse yüzde 85'i tarımdan geçimini sağlıyor. Karaman ve Konya Ovası, Türkiye'yi besleyen ovalardır. Sadece barajlarda değil, yeraltı kuyularında da sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an sadece Gödet Barajı'nda su kaldı. Beklenen yağışlar olmazsa Karaman'ın tarımı etkilenecek."