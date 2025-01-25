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        Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:16
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        Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta silahla vurulan Ali Kepir (22) yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Kepir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin İ.C. (20) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, merkeze bağlı Morcalı köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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