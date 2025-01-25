Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin İ.C. (20) olduğunu tespit etti.

Sağlık görevlilerinin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Kepir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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