Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Karaman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta silahla vurulan Ali Kepir (22) yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Kepir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin İ.C. (20) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, merkeze bağlı Morcalı köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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