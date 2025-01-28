Karaman'da esnafın yangında bir kısmı yanan parası yenisiyle değiştirildi

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında bir kısmı yanan paralar, yenisiyle değiştirildi.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak’taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024’te çıkan yangında atölyede hasar oluşurken işletme sahibi Ali Ün'e ait bir miktar para yanarak kullanılamaz hale geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yapılan başvuruyla zarar gören paranın 363 bin liralık kısmı geri alındı.

İşletme sahibi Ali Ün, 15 Aralık'ta dükkanını açmaya geldiğinde yangını fark ettiğini söyledi.

Yangında işletmesinde hasar oluşurken ödemeler için içerde tuttuğu bir miktar paranın da yandığını belirten Ün, şunları kaydetti:

"Sabah dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti ve yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu."