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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:04
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak-6 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 11 bin 168 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 37 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 2 küp ve 3 obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen el yazması kitap, 2 mühür ve kılıç ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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