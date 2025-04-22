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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:06
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerini inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

        Bayraktar, merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, kar yağışı ve ardından gelen zirai donla büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

        Yıllar içinde yaşanan afet sayılarında artış olduğunu, 2014'te yaklaşık 500 olan afet sayısının 2024 yılı itibarıyla 1257'ye ulaştığını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Afet sayısının artmasının yanında şiddeti de artıyor. Son 30 yılda görmediğimiz ısı değerlerini gördük. Şiddetinin artması tarımsal üretimdeki afetin boyutunu da artırıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu afeti yaşadık. Karaman'da elma üretimi çok önemli. 16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var ve bunun da önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Şimdi ihracat kabiliyetini kaybettik. Bizim yaptığımız tespitlerde yüzde 85 kayıp var. Bazı ürünler dallarda kurudu. Yani önümüzdeki yıllarda belki bazı ağaçlarımızda meyve tutumu da olmayacak. Bu da önümüzdeki yılların üretimiyle alakalı ciddi tehdit olarak önümüzde duruyor."

        Bayraktar, badem, üzüm, ceviz ve kirazın da zirai dondan etkilendiğini belirterek, zirai donun hububat alanlarını da kısmen etkilediğini ifade etti.

        Tarım sigortasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Üreticilerin TARSİM'den (Tarım Sigortaları Havuzu) beklentileri var. Bu afetler gösteriyor ki TARSİM çok önemli. TARSİM'i daha güçlü hale getirmemiz lazım. Bugün bu bölgedeki üreticilerimizi TARSİM kapsamına alabilseydik zararların önemli bir kısmını tazmin etmiş olacaktık. TARSİM'i geliştirmek için onlara düşen görevler de var. Üreticilerimiz tecrübeli elemanların sahaya gönderilmesini talep ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var. Üreticilerin maliyetleri dikkate alınarak bir yardım yapılacak. Bunu da olumlu karşılıyoruz ancak bu yardımın çiftçimize hızlı şekilde intikali çok önemli."

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