Karaman'da uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü
Karaman'ın Akçaşehir beldesinde uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü.
Karaman'ın Akçaşehir beldesinde uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü.
Görev yaptığı birlikten izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş A.Y. (29) ile babası Nihat Y. (57) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, silahla babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nihat Y'nin cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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