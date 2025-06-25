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        Karaman'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk bulundu

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:29
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        Karaman'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk bulundu
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        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kavuklar ile Böğecik köyleri arasında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda Suriye uyruklu ailenin kızı N.E.A. kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmalarında çocuk, kaldığı çadıra yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki çiftliğe ait alanda bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen N.E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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