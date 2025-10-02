CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman'da partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı.
Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Nazlıaka, kongrede yaptığı konuşmada, Karaman'da çok güzel bir atmosferde kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.
Partisinin kongrelerinin bir demokrasi şöleni olduğunu belirten Nazlıaka, "Bugün hak, emek, demokrasi, laiklik, özgürlük ve eşitlik için buradayız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak asla susmayan, sinmeyen, korkmayan cesur yürekli bireyleriz. Herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği, gençlerimizin gelecek kaygısı duymadığı, çalışmak isteyenlerin istihdama katıldığı, kayıt dışılığın olmadığı, insanların açlıkla sınanmadığı, kadınların güvende olduğu ve hayatın her alanında eşit temsil edildiği, çocukların kahkaha atabildiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.
Nazlıaka, herkesin huzur içinde hissettiği ve ayrılığın olmadığı bir Türkiye için çalıştıklarını vurguladı.
Kongrenin partiye, Karaman'a ve Türkiye'ye daha da güç katacağına inandığını ifade eden Nazlıaka, yeni yönetime başarılar diledi.
Kongrede tek aday Ahmet Recai Evcen, kullanılan 105 oydan 103'ünü alarak yeniden CHP Karaman İl Başkanı seçildi.
Kongreye, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve partililer katıldı.
