Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine katıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman'da partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman'da partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı.

        Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Nazlıaka, kongrede yaptığı konuşmada, Karaman'da çok güzel bir atmosferde kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Partisinin kongrelerinin bir demokrasi şöleni olduğunu belirten Nazlıaka, "Bugün hak, emek, demokrasi, laiklik, özgürlük ve eşitlik için buradayız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak asla susmayan, sinmeyen, korkmayan cesur yürekli bireyleriz. Herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği, gençlerimizin gelecek kaygısı duymadığı, çalışmak isteyenlerin istihdama katıldığı, kayıt dışılığın olmadığı, insanların açlıkla sınanmadığı, kadınların güvende olduğu ve hayatın her alanında eşit temsil edildiği, çocukların kahkaha atabildiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Nazlıaka, herkesin huzur içinde hissettiği ve ayrılığın olmadığı bir Türkiye için çalıştıklarını vurguladı.

        Kongrenin partiye, Karaman'a ve Türkiye'ye daha da güç katacağına inandığını ifade eden Nazlıaka, yeni yönetime başarılar diledi.

        Kongrede tek aday Ahmet Recai Evcen, kullanılan 105 oydan 103'ünü alarak yeniden CHP Karaman İl Başkanı seçildi.

        Kongreye, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı