CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Karaman'da partisinin il kongresine katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman'da partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nazlıaka, kongrede yaptığı konuşmada, Karaman'da çok güzel bir atmosferde kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Partisinin kongrelerinin bir demokrasi şöleni olduğunu belirten Nazlıaka, "Bugün hak, emek, demokrasi, laiklik, özgürlük ve eşitlik için buradayız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak asla susmayan, sinmeyen, korkmayan cesur yürekli bireyleriz. Herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği, gençlerimizin gelecek kaygısı duymadığı, çalışmak isteyenlerin istihdama katıldığı, kayıt dışılığın olmadığı, insanların açlıkla sınanmadığı, kadınların güvende olduğu ve hayatın her alanında eşit temsil edildiği, çocukların kahkaha atabildiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Nazlıaka, herkesin huzur içinde hissettiği ve ayrılığın olmadığı bir Türkiye için çalıştıklarını vurguladı.