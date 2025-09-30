Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-28 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 7 bin 134 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 32 kesici-delici alet, 27 fişek, 3 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da TÜGVA tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası kutlandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
        Karaman Valisi Çiçekli, indirim kampanyasına destek veren esnafı ziyaret et...
        Karaman Valisi Çiçekli, indirim kampanyasına destek veren esnafı ziyaret et...