Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-28 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 7 bin 134 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 32 kesici-delici alet, 27 fişek, 3 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
