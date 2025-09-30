Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-28 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 7 bin 134 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.