Karaman'da 5. kattan düşen kadın öldü
Karaman'da apartmanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden öğretmen Ebru Koçak (40), pencereden zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
