Karaman'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Karaman'da su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu. Hayvanların su içtiği anlar su pınarlarının yanına yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapanlara, tilki, kurt, yaban domuzu, sansar, tavşan ve kuşların görüntüleri yansıdı.

