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Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan açıklama

İHA

Karaman'ın Kazımkarabekir İlçe Belediyesi Başkanı Recep Boyacıoğlu, aracının kurşunlaması olayı sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz" dedi.

Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan açıklama

Karaman'ın Kazımkarabekir İlçe Belediyesi Başkanı Recep Boyacıoğlu, aracının kurşunlaması olayı sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz" dedi.
Aracı ve evi kurşunlanan Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu yaptığı açıklamada, "Gece saat 01.30 sıralarında ilçe merkezindeki evimin bulunduğu sokakta park halindeki şahsıma ait araç ve ikamet ettiğim evim kurşunlanmıştır. Hamdolsun maddi hasardan başka bir kaybımız yoktur. Gerek ilçedeki hemşehrilerim gerekse gönüldaşlarım emin olsunlar. Ben göreve geldiğim günden bu yana helal dairesinde görmediğim, ilçenin ali menfaatlerine bulmadığım hiçbir işe olur vermedim. Beytülmal bildiğim, necip milletimizin emaneti olan Kazımkarabekir Belediyesini doğup büyüdüğüm memleketime bir hizmet aracı olarak gördüm. Ne izah edilmeyecek işim, ne de karşılığında iş almadığımız bir ödememiz yoktur. Şu ana kadar kimse ile herhangi bir hasımlığım söz konusu değildir. Hak, hukuk ve helal süzgecinden geçemeyen taleplerin mermiyle geçeceğini düşünenler aldanır. Gözdağı vermek isteyenler, sarsılmaz iman ve inancımızın dağ gibi olduğunu elbette göreceklerdir. Recep Boyacıoğlu da her canlı gibi fanidir ancak, Allah’ın verdiği canı Allah’tan gayrı kimsenin alamayacağı bilinmelidir. İlçeye hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

KARAMAN

19 Kasım 2019 Salı

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