Milletvekili Şeker’den Karaman’a ambulans kuvöz müjdesi

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Devlet Hastanesine bir ambulans kuvöz daha kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karaman Devlet Hastanemizdeki bir ambulans kuvözün yetersiz gelmesi nedeniyle girişimlerimiz neticesinde ilimize 1 adet daha ambulans kuvöz verildi ve ambulansa monte işlemi devam ediyor. İlgi ve desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, şükranlarımı sunuyorum. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KARAMAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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