Karaman’da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü

Karaman’da traktörle çapa motorunun arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Bayır köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akış (50), traktörün arkasına çapa motoru yüklediği sırada dengesini kaybederek çapa motoru ile traktör arasında sıkıştı. Vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Akış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Akış’ın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.