Karaman'da iki katlı müstakil ev karantinaya alındı

Karaman'da iki katlı bir müstakil evde yaşayanların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine ev karantinaya alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Yenişehir Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki 52 numaralı iki katlı müstakil evin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamanın devamında, kararın evde yaşayanların bazılarında Covid19 görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı belirtildi. Eve giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi. Giriş çıkışın olmaması için evin önünde polis ekibi beklerken, evin önüne ve bahçesine de güvenlik şeridi çekildi.

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