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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 yaralı

İHA

Karaman'da bir iş yerinde abla ile erkek kardeşi arasında yaşanan silahlı kavgada, abla bacağından vurularak yaralandı.

Karaman'da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 yaralı

Karaman'da bir iş yerinde abla ile erkek kardeşi arasında yaşanan silahlı kavgada, abla bacağından vurularak yaralandı.
Olay, Hamidiye Mahallesi 723. Sokak'ta bulunan bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur T. (39), erek kardeşi Hilmi T'nin (22) iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İlknur T, yanında getirdiği tabancayı kardeşine doğrulttu. Hilmi T'nin tabancayı almak için hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu İlknur T. bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Polis olaydan sonra kayıplara karışan Hilmi T'yi yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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