Karaman’daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden ve yırtık lastik ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandırarak gündem olan Recep Gökçe (81), korona virüsten yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Recep Gökçe, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde korona virüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi Ayşe Gökçe'nin de evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Recep Gökçe'nin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.