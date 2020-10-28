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Madenci çocukları yüzünü göremedikleri babalarının mezarını ziyaret etti

DHA

Madenci çocukları yüzünü göremedikleri babalarının mezarını ziyaret etti


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK(Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesine 6 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı. Olayda yakınlarını kaybeden aileler, babalarının kucaklarına dahi alamadığı çocuklarıyla birlikte mezarlıkta dua okuyup gözyaşı döktü.
Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında, 28 Ekim 2014 Salı günü yürekleri yakan acı yaşandı. Saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Ölen madenciler kazadan 6 yıl sonra aileleri tarafından mezarları başında anıldı. Duaların okunduğu ziyaret sırasında gözyaşı sel oldu.
OĞLUNUN ACISININ ARDINDAN EŞİNİN ACISINI YAŞIYOR 
Kurtarma çalışmaları sırasında "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözüyle Türkiye'yi ağlatan işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, oğlunun acısının ardından geçen 28 Eylül günü de oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkan ve koronavirüse yenik düşen eşi Recep Gökçe'nin acısını yaşıyor. Hala oğlunun arkasından ağladığını dile getiren Ayşe Gökçe, ''Ağlaya, ağlaya gözlerim dumanlı. Oğlum var öldü, eşim öldü. Eşim hastalanmıştı.'' dedi. 
'YÜREĞİMİZDE AYNI SIZI, AYNI ACI DEVAM EDİYOR'
İşçil yakınlarından Şadiye Çoksöyler, eşi Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan kızı 6 yaşındaki Kübra Çoksöyler ile hayata tutunmaya çalıştığını belirtti. Çoksöyler, ''Bu hayatta kızımla tek başıma kaldım. Bir şekilde hayat devam ediyor. Söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki, sözler boğazımıza düğümleniyor. Facianın ardından 6 yıl geçti ama biz hiçbir şeyi unutmadık. Yüreğimizde aynı sızı, aynı acı devam ediyor. Çaresizlik çok kötü; ama hayat bir şekilde devam ediyor. ''dedi. Kızı Kübra Çoksöyler de babasını çok özlediğini söyledi.  
KIZI, BABASINI GÖREMEDEN BÜYÜDÜ 
Ali Haznadar'ın eşi Fadime Haznadar da eşinin öldüğünde 4 aylık hamile olduğunu bildirdi. Sare adını verdiği kızının babasını göremeden büyüdüğünü ifade eden Ayşe Haznadar, "Facianın ardından 6 yıl geçti. Biz yetim ve öksüz kaldık; ama bizi unutmayanlardan Allah razı olsun. Biz, acıları hiç unutmuyoruz. Acının tarifi yoktur. Yaşamayan acıyı bilmez. Çocuklar yetim kalmasın.'' diye konuştu.
İşçilerden Ali Haznadar'ın kardeşi Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da "28 Ekim 2014 tarihinden itibaren bizim acımız taptaze duruyor. 6 yıl olmasına rağmen biz acımızı aynı şekilde yüreğimizde yaşadık. Ben 2 çocuğumla birlikte tek başıma kaldım. Bu hayatta maden şehidi ailelerimiz gibi herkes tek başına yaşamaya çalışıyor." dedi. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2020-10-28 08:53:42

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