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MHP’nin 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' programları yapıldı

İHA

MHP’nin 'Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' programları yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından organize edilen ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ temalı programların Karaman toplantıları, Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlendi.
Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerinde esnaf ziyaretleri ve salon programları gerçekleştiren MHP teşkilatı, kent merkezinde ise Yunus Emre Konferans Salonu’nda partililerle bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MYK Üyesi Turan Şener, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.
Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel’in açılış konuşmasının ardından partililere hitap eden İl Başkanı Mahmut Ünüvar değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ünüvar, "Bilindiği üzere Türk inkılâbının temel ilkelerinden biride Milliyetçilikle çok yakından ilgili olan milli birlik ve beraberliktir. Millet olarak bir ve beraber olmayı, birlikte yaşamayı, yani bütünlüğü işaret ettiği gibi ortak amaç ve ideallerde de birlik halinde olmayı işaret eder. Bu durum millet dediğimiz varlığı oluşturan unsurlarda birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla mümkün olduğundan, ortak amaç ve idealleri zedeleyici tutumların karşısında durmak, birlik ve beraberlik anlayışının geliştirilmesi adına gayretli olmak hepimizin görevidir. Genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla başlatılan bu programlar, milletçe birliğimizi tehdit eden algı operasyonlarına, bilgi kirliliğine ve buna bağlı olarak gelişen kafa karışıklığına son vermek için düzenlenmektedir. Bilinmelidir ki, millet yüksek ve ortak ideallerle bir birine ne kadar bağlanırsa, devlette bir o kadar güçlü ve kalıcı olmaktadır. Bir başka deyişle devletimiz gücünü milletimizin birlik ve beraberliğinden almaktadır. Son günlerde kamuoyuna yansıyan olaylar incelendiğinde; siyaset yapma bahanesiyle milletimizin hassas olduğu konuların kaşındığı ve gerilimin tırmandırılmak istendiği açık bir şekilde görülecektir. İşte bu manzara karşısında manevi değerlere sahip ve yüksek ahlâk sahibi bireyler, sağlam karakterleri gereği birlik ve beraberliğin savunucu gücünü oluşturur. Bu savunucu güç; değerlerine bağlı, memleketine sevdalı ve yarınların sigortası olan ülkücülerdir. Kavgaya, karışıklığa ve kargaşaya umut bağlayanların karşısındaki en sağlam set, her zaman olduğu gibi yine ülkücülerdir’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Ünüvar konuşmasının devamında ise, "Merhum Erol Güngör’ün 'Milliyetçiler memlekette birliği kurmak veya ayakta tutmak için uğraşan insanlardır'’ sözünün hakkını vermemizin gerektiği günlerden geçiyoruz. Gerek ülkemizin kaderinin milletlerarası zeminde tartışma konusu yapılmak istenmesi, gerekse biçilmek istenen rol iç açıcı değildir. Genel Başkanımızın 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' sözü, Türkiye’nin yarınları ve birliği ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin yarınları ve birliğinin direkt olarak ilişkili olduğunu anlatmaktadır. Bu gün içerideki ve dışarıdaki algı operasyonlarına karşı yürüteceğimiz çalışmalar, Haziran 2023’e kadarki siyasal süreci etkileyecektir. Dolayısıyla bu sürece dair her bir ülküdaşımıza düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Evvela ayrıgayrı olmaya, küskünlüğe ve anlaşmazlığa set çekerek; hüznü, sevinci ve kaderi bir olan, aynı mevzideki karındaşlar olduğumuzu bir an olsun unutmamalıyız. Hemşerilerimize, milli değerlerimize yönelik saldırıların, hayata dair meseleler nedeniyle göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatmalıyız’’ diye söyledi.
Toplantının devamında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı şehre dair bilgiler aktarırken, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan, MYK Üyesi Turan Şener ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek’te Cumhur İttifakı ve gündeme dair konuşmalar yaptı. Toplantıda birlik ve beraberliğe vurgu yapılırken, MHP’nin yaşadığı siyasal süreç, kamuoyuna yansıyan gelişmeler ve 2023 seçimleri ele alındı.

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