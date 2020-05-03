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Karantinadaki çocuklara boyama kitabı ve seti hediye edildi

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Azerbaycan ve Cezayir'den uçakla getirilerek, aileleriyle birlikte karantinaya alınan çocuklara boyama kitabı ve boyama seti hediye edildi

malatya karantina
HABERTURK.COM

Ferdi Durdu’nun haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Azerbaycan'dan 182, Cezayir'den ise 118 kişi uçakla 25 Nisan’da Malatya’ya getirilerek, Eşref Bitlis Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresinde sıkılmamaları için misafir edilen çocuklara boyama kitapları ve boya setleri dağıtımı yapıldı.

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