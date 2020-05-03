Ferdi Durdu’nun haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Azerbaycan'dan 182, Cezayir'den ise 118 kişi uçakla 25 Nisan’da Malatya’ya getirilerek, Eşref Bitlis Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresinde sıkılmamaları için misafir edilen çocuklara boyama kitapları ve boya setleri dağıtımı yapıldı.
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