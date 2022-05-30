Karantinadan kaçtı, 5 bin kişiyi karantinaya gönderdi 0:00 / 0:00

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Pazartesi günü yapılan açıklamada, 40'lı yaşlarındaki bir adamın zorunlu karantinadan kaçtıktan sonra 5 binden fazla komşusunu ev veya hükümet karantinasına göndermesine yol açtı.

Pazartesi günü yetkililer, 40'lı yaşlarının başında olan adama 23 Mayıs'ta riskli bir bölge olarak görülen bir alışveriş meydanına girdikten sonra evde tecrit etmesi gerektiğini söyledi. Ancak karantina döneminde pozitif çıkmadan önce adamın eşiyle 'birçok kez dışarı çıktığı ve toplumda salgının yayılmasını riske attığı' belirtildi. Bunun sonucunda yetkililer, binasında yaşayan 258 kişinin hükümet karantina merkezine gitmesini ve konut topluluğunda yaşayan 5.000'den fazla kişinin de evde kalmasını emretti.

Çin'in sıfır Covid politikası, özellikle Şanghay'da ekonomi ve insanlar üzerindeki önemli olumsuz etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, ancak ülkenin lideri Xi Jinping, devam etmesi gerektiğini belirtti.