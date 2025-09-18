Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre "Karasu" projesinde 5. kısım çalışmalar başladı | Son dakika haberleri

        Muş'ta "Karasu Yatak Islahı Projesi"nin 5. kısım çalışmaları başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "Karasu Yatak Islahı Projesi" kapsamında 5. kısım çalışmalarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Karasu" projesinde 5. kısım çalışmalar başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir anlayışla yönetmek için yatırımlar sürüyor.

        Bu kapsamda, Muş'ta uzun yıllardır kademeli olarak yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi'nin 5. kısmında çalışma başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karasu Yatak Islahı Projesi'nin ilk dört etabını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

        REKLAM

        Projede 5. kısmın startını vererek önemli bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Bu proje yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerinin verimliliğini, yerleşim yerlerimizin güvenliğini artıracak. Menfezler, köprüler ve regülatör kanalıyla bölgeye modern ve kalıcı bir altyapı kazandırmayı hedefliyoruz. Taşkın risklerinin azaltılması ile şehir merkezleri ve kırsal yerleşimler korunacak. Tarım arazileri, sel ve su baskınlarından güvence altına alınarak verimlilik artışı sağlanacak. Yeni köprü ve menfezlerle ulaşım güvenliği iyileşecek. Regülatör ve drenaj sistemleriyle suyun kontrolü ve yönetimi daha etkin hale gelecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muş haberleri
        #karasu yatak ıslahı projesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası