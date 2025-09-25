Habertürk
        Karayipler'e 50 milyon dolarlık eğlence projesi - İş-Yaşam Haberleri

        Karayipler'e 50 milyon dolarlık eğlence projesi

        Outdoor Factory, IAAPA Expo Europe fuarında 50 milyon dolarlık mega tema park projesini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:27
        Karayipler'e 50 milyon dolarlık eğlence projesi
        IAAPA Expo Europe'da Outdoor Factory standında yapılan açıklamada, Venezuela’nın Karayipler’deki Margarita Adası’nda 110 dönümlük tema parkı Isla Aventura’nın hayata geçirileceği duyuruldu.

        Instamanve C.A. ile Outdoor Factory’nin ortak projesi olan bu yatırım, başkent Karakas’a 40 dakikalık uçuş mesafesinde konumlanıyor ve adayı bölgenin önde gelen eğlence merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

        Outdoor Factory, projede konsept tasarım, mimari projeler, oyun parkuru tedariki, tema imalatları ve işletme danışmanlığı alanlarında hizmet veriyor. 50 milyon dolarlık projenin 2026 yılının aralık ayında açılması bekleniyor. Proje, 29 farklı atraksiyonu kapsarken yılda 500 bin ziyaretçiyi de ağırlamayı hedefliyor. Isla Aventura'nın, Isla Margarita'daki ilk temalı eğlence parkı olarak 365 gün boyunca hizmet vermesi planlanıyor.

        Outdoor Factory'nin Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, “Bu vizyoner projeyi hayata geçirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Isla Aventura, temalı eğlence sektöründe 15 yıl boyunca edindiğimiz tüm deneyimleri temsil ederken, hikaye anlatımındaki uzmanlığımızı Isla Margarita'nın doğal güzelliği ile birleştiriyor. Bu proje, aileler için unutulmaz bir destinasyon yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Venezuela'nın Karayip bölgesinin zengin kültürünü ve cazibesini de gözler önüne serecek” dedi.

        Proje sahibi ve yatırımcısı, Evandro Di Matteo ise, “Outdoor Factory ile iki yıl önce IAAPA’da başlayan yolculuğumuzu bugün somut bir projeye dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyorum. Isla Aventura, sadece bir tema parkı değil; Venezuela’da ailelere, gençlere ve çocuklara ilham verecek kalıcı bir yatırım. Bu proje, yerel topluluklara yeni iş imkanları sağlayarak Isla Margarita’yı Karayipler’in önde gelen destinasyonlarından biri haline getirecek. Outdoor Factory’nin vizyonu ile bizim yerel değerlerimizi bir araya getiren bu iş birliği, Venezuela’yı küresel eğlence haritasına taşıyacak güçlü bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

        Birinci fazın açılışının ardından ikinci fazda bir resort oteli ve su parkı devreye alınarak tam kapsamlı bir eğlence kompleksi oluşturulması planlanıyor. Konuya ilişkin detaylara değinen Aydıner, “Planlarımızda, Outdoor Factory’nin özgün hikâye anlatımıyla şekillenen tematik alanlara sahip, dünya standartlarında bir tema parkı ve eğlence tesisi kompleksi yer alıyor. Bu proje, tema eğlence dünyasında yeni ve heyecan verici bir dönemi başlatıyor. Yerel kültürü, sürükleyici hikâye anlatımını ve dünya çapındaki eğlence unsurlarını global ortaklarımızla bir araya getiriyoruz” dedi.

