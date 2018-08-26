Kardemir Karabük - Altınordu rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Kardemir Karabük ile Altınordu, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:15. Ev sahibi Kardemir Karabük, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Altınordu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 760 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kardemir Karabük kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 4.00, Altınordu sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kardemir Karabük son haftadaki Altınordu müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Altınordu ise Kardemir Karabük maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kardemir Karabük, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Altınordu, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Altınordu 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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