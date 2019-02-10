Kardeş Çocukları oyuncuları kimler? Kardeş Çocukalrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı gibi sorular bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizi için araştırılıyor. Kardeş Çocukları dizisi konusu; Kardeş Çocukları, geçmişte iki kız kardeşin arasında kalmış bir adamın hikayesini anlatıyor. Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne: Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı HayaL İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur. İşte, yeni bölüm fragmanı ve dizinin oyuncuları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 3. BÖLÜM FRAGMANI

MEHMET ASLANTUĞ (YILDIRIM SANER) KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ 25 Eylül 1961'de Çarşamba Samsun'da dünyaya geldi. Samsun ili Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri'nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

NUR FETTAHOĞLU (UMAY KARAY) KİMDİR?

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur Fettahoğlu, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, borsa spikerliği yapmaya başladı. Nur Fettahoğlu, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır.

FURKAN ANDIÇ (VOLKAN DEMİR) KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990'da İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2016 yılında Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.

AFRA SARAÇOĞLU (HAYAT ÇETİN) KİMDİR?

Afra Saraçoğlu 2 Arallık 1997'de İstanbul'da doğdu. 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Ece Çamkıran rolüyle tüm dikkatleri üstüne çekti. 2016'da İkinci Şans, 2017'de Kötü Çocuk, 2018'de İyi Oyun, 2018'de Aşk Bu Mu? filmlerinde rol aldı.

AYÇA BİNGÖL (ÜMRAN ÇETİN) KİMDİR?

Ayça Bingöl 16 Ocak 1975'de İstanbul'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır. Asıl çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile rolüyle yapmıştır.