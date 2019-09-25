Kardeş Çocukları son bölümü izlendi. Kardeş Çocukları dizisinin son bölümünde, Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kitleniyor. İşte Kardeş Çocukları son bölümünden detaylar...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat annesi tarafından hayal kırıklığına uğramasından sonra teyzesine sığınır. Ümran'ın yalıda kalmasını kendine yediremeyen Umay, ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın duygularını gün yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir. Umay ise Adnan'ın yakın takibinde ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır.