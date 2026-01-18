Habertürk
        'Kardeş Takımı 3', 200 bin izleyiciye ulaştı

        'Kardeş Takımı 3', 200 bin izleyiciye ulaştı

        'Kardeş Takımı' serisinin final filmi 'Kardeş Takımı 3', yüksek bir açılışa imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:51
        200 bin izleyiciye ulaştı
        Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin final filmi ‘Kardeş Takımı 3’, yüksek bir açılışa imza attı. 9 Ocak’ta vizyona giren film, ilk haftasında 200 bin izleyiciye ulaştı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı olan film, vizyona girdiği andan itibaren miniklerin ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        'Kardeş Takımı 3', kendi kategorisinde haftanın en çok izlenen filmi olurken, kısa sürede 200 bin izleyiciye ulaşarak gişede güçlü bir başarı yakaladı. Serinin yeni filmi, eğlenceli hikayesi ve sıcak aile temasıyla sömestr tatiline etkileyici bir başlangıç yaptı.

        Oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’de düzenlenen turnede yapılan özel gösterimler, minik sinemaseverler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Serinin salonları dolduran takipçileri, oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza almayı da ihmal etmedi.

        Filmin Konusu: Kardeş Takımı, bu kez zamanı aşan büyük bir maceraya atılıyor. Efsanevi Güneş Taşı, Ay Taşı ve kayıp Yıldız Taşı’nın peşine düşen eski bir ajan, geçmişle geleceğin dengesini tehdit ederken; Deniz, Derya, Ali, Yaz ve bebek Can, sevdiklerini kurtarmak için zamana karşı bir yolculuğa çıkıyor.

        Aileleriyle birlikte kendilerini yüzyıllar öncesinde bulan Kardeş Takımı, hem tarihin akışını korumak hem de geleceğin değişmesini engellemek zorunda. Cesaret, dayanışma ve kardeşlik bağlarıyla şekillenen bu final macerası, gerçek kahramanlığın birlikte hareket etmekten geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor.

        Yönetmenliğini; Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.

        #Kardeş Takımı 3
