'Kardeş Takımı 3', 200 bin izleyiciye ulaştı

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin final filmi ‘Kardeş Takımı 3’, yüksek bir açılışa imza attı. 9 Ocak’ta vizyona giren film, ilk haftasında 200 bin izleyiciye ulaştı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı olan film, vizyona girdiği andan itibaren miniklerin ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'Kardeş Takımı 3', kendi kategorisinde haftanın en çok izlenen filmi olurken, kısa sürede 200 bin izleyiciye ulaşarak gişede güçlü bir başarı yakaladı. Serinin yeni filmi, eğlenceli hikayesi ve sıcak aile temasıyla sömestr tatiline etkileyici bir başlangıç yaptı.

Oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’de düzenlenen turnede yapılan özel gösterimler, minik sinemaseverler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Serinin salonları dolduran takipçileri, oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza almayı da ihmal etmedi.

Filmin Konusu: Kardeş Takımı, bu kez zamanı aşan büyük bir maceraya atılıyor. Efsanevi Güneş Taşı, Ay Taşı ve kayıp Yıldız Taşı’nın peşine düşen eski bir ajan, geçmişle geleceğin dengesini tehdit ederken; Deniz, Derya, Ali, Yaz ve bebek Can, sevdiklerini kurtarmak için zamana karşı bir yolculuğa çıkıyor.