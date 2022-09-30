Kardeşin bıçaklayan ağabey: Sevdiğim için öldürdüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kardeşini bıçakla öldüren ağabeyden akılalmaz cevap: Sevdiğim için öldürdüm - Güncel haberler
ABONE OL

Tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü! Ağabey: Sevdiğim için öldürdüm

Eskişehir'de, Özgür K. ile kardeşi Ozan K. arasında açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey, kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Polisin yakaladığı ağabey, sağlık kontrolü için getirildiği hastane girişinde "Kardeşini neden öldürdün?" sorusuna "Sevdiğim için" yanıtını verdi

Son dakika: Kardeşini bıçakla öldüren ağabeyden akılalmaz cevap: Sevdiğim için öldürdüm - Güncel haberler
Kardeşin bıçaklayan ağabey: Sevdiğim için öldürdüm
0:00 / 0:00
DHA

Eskişehir'de, Özgür K. (45), tartıştığı kardeşi Ozan K.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgür K., daha önce açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle kardeşi Ozan K. ile tartıştı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

İkili arasında çıkan kavgada Özgür K., kardeşi Ozan K.'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ozan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Özgür K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özgür K., acil servis girişinde gazetecilerin "Kardeşini neden öldürdün?" sorusuna "Sevdiğim için" yanıtını verdi.

Özgür K. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sonuçları ve KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman?
GÜNDEM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık
GÜNDEM Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola ...
İçme suyu çalışmasında göçük yaşandı! 1 işçi yaralandı - Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM İçme suyu çalışmasında göçük yaşandı! 1 işçi ...
Genç kadının feci ölümü! Üzerine duvar devrildi - Güncel haberler
GÜNDEM Genç kadının feci ölümü! Üzerine duvar devrildi
Tarlasını satacaktı, 10 gün sonra ölü bulundu
GÜNDEM Tarlasını satmaya gitti, 10 gün sonra ölü bulundu
Son dakika: Hafriyat kamyonu devrilince sahil yolu molozlarla kaplandı!
GÜNDEM Hafriyat kamyonu devrilince sahil yolu molozlarla ...
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart nedir, nasıl alınır? İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir?
GÜNDEM "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart"
KPSS ÖABT ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi KPSS ÖABT sınav tarihleri
GÜNDEM KPSS ÖABT ne zaman?
Kaynak yapılan kamyonun deposu patladı: 3 yaralı
GÜNDEM Kaynak yapılan kamyonun deposu patladı: 3 yaralı
5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı
GÜNDEM 5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.