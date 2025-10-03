Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kardeşine kaynar suyla saldırdı | Son dakika haberleri

        Kardeşine kaynar suyla saldırdı

        Manisa'da çekildiği öne sürülen, bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:40 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:47
        Kardeşine kaynar suyla saldırdı
        İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı. Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

        Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

        Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

