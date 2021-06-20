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Kardeşlerim 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 18. son bölüm

Kardeşlerim 18. son bölüm ile sezon finali yaptı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kardeşlerim 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 18. son bölüm...

Kardeşlerim 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 18. son bölüm

Kardeşlerim dizisinin 18. son bölümünde; Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Kardeşlerim 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 18. son bölüm

KARDEŞLER 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonundan henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KARDEŞLER 18. SON BÖLÜM

Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

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